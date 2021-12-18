DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Pakistan'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ±
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Pakistan'da gaz kaÃ§aÄŸÄ± nedeniyle meydana gelen patlamada yaÅŸanan can kayÄ±plarÄ±yla ilgili Pakistan halkÄ± ve hÃ¼kÃ¼metine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gÃ¶nderdi.Â
18.12.2021 - 23:13 | | Ä°HA
BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"BugÃ¼n Pakistan'Ä±n KaraÃ§i ÅŸehrinde gaz kaÃ§aÄŸÄ± sebebiyle meydana gelen patlamalarda 16 kiÅŸinin vefat ettiÄŸi ve onlarca kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± Ã¼zÃ¼ntÃ¼yle Ã¶ÄŸrenilmiÅŸtir.Â SÃ¶z konusu patlamalarda hayatÄ±nÄ± kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralÄ±lara acil ÅŸifalar, dost ve kardeÅŸ Pakistan halkÄ±na ve hÃ¼kÃ¼metine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± diliyoruz."