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GündemDışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye tepkisi: Hava saldırılarını sonlandırın!
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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye tepkisi: Hava saldırılarını sonlandırın!

30.04.2025 - 21:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Suriye tepkisi: Hava saldırılarını sonlandırın!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Suriye’nin güneyinde yaşanan gelişmelere ilişkin, "İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir" dedi.

Sözcü Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Suriye’nin güneyinde yaşanan şiddet eylemlerinin, Suriye yönetimi ile bölgedeki yerel unsurlar arasında diyalog ve sağduyu yoluyla sona erdirileceğine ve olaylarda rolü olan kişilerin adalet önüne çıkarılacağına inancımız tamdır. Suriye’nin bu hassas döneminde, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun üzerine düşen görev, Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine katkı sağlamak ve toplumsal uzlaşı yolunda atılan adımları desteklemektir. Bu çerçevede, İsrail’in Suriye’deki birlik ve bütünlük çabalarına zarar vermekte olan hava saldırılarını sona erdirmesi gerekmektedir. Türkiye, Suriye toplumunu oluşturan tüm unsurlar arasında uzlaşı ve barış çabalarına destek vermeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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