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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail basınında çıkan haberlere yalanlama

28.04.2025 - 12:41Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail basınında çıkan haberlere yalanlama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail basınında yer alan "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığı" iddiasını yalanladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, yaptığı açıklamada, "Sayın Bakanımızın dün Doha'da Hamas yetkilileriyle yaptığı görüşmede Hamas'ı ateşkes konusunda taviz vermeye zorladığına dair iddia gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

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