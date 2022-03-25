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Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili "Bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz" denildi.

25.03.2022 - 01:16 | | DHA
Dışişleri Bakanlığı'ndan Etiyopya'da ilan edilen ateşkesle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti'nde ilan edilen süresiz insani ateşkesle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Etiyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti'nin 24 Mart 2022 tarihinde ilan ettiği süresiz insani ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes ilanını ihtilafa çözüm bulunması bakımından doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendiriyor, bunun kalıcı barışın sağlanmasıyla neticelenmesini bekliyoruz. İnsani yardımların Tigray ve ihtiyaç duyulan tüm bölgelere kesintisiz ulaştırılmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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