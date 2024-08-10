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Dışişleri Bakanlığı kaçırılan Türk vatandaşı için Hırvatistan ve Bosna- Hersek makamlarıyla temasa geçti

Dışişleri Bakanlığı, Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırılan Muhammed Çolak için Hırvatistan ve Bosna- Hersek makamlarıyla temasa geçildiğini duyurdu.

10.08.2024 - 19:16 | | ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı kaçırılan Türk vatandaşı için Hırvatistan ve Bosna- Hersek makamlarıyla temasa geçti

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Muhammed Çolak adlı vatandaşımızın Hırvatistan'da kimliği belirsiz bir grup tarafından fidye karşılığında kaçırıldığına dair Bakanlığımıza dün sabah (9 Ağustos) gelen bilgiler üzerine vakit kaybedilmeksizin Hırvatistan ve Bosna-Hersek makamlarıyla temas edilmiştir. Konu yakından takip edilmekte olup gelişmelerle ilgili vatandaşımızın ailesi düzenli biçimde bilgilendirilmektedir" denildi. (DHA)

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