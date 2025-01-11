Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Fransa sözleri gündem oldu: 'Avrupa'daki bazı küçük ülkeler'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıda Fransa'nın terör örgütü PKK/YPG yaklaşımıyla ilgili olarak "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum.

Amerika'nın olmadığı bir yerde kendileri bölgeye gelip, operasyon ve askeri güç bulundurabiliyorlarsa, görelim. Bunun böyle olmadığını biliyoruz.

Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz.

Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır. Amerika ile konuşuyoruz, arkasına takılan ülkelerle değil. Fransa'nın yapacağı bir şey varsa, anayasayla kendi vatandaşı olarak tanımladığı insanları hapishanelerden alıp, kendi ülkesine getirip, kendi hapishanesine koyup, kendi mahkemesinde yargılamasıdır." demişti.

Bakan Fidan'ın Suriye'deki yeni dönemle ilgili açıklamaları dünya medyasında da geniş yer buldu. Fidan'ın özellikle Fransa'yı kastederek "Amerika ile konuşuyoruz arkasına takılanlarla değil" sözlerine dikkat çekildi.

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FRANSIZ TERÖRİSTLERİ SURİYE'DEN ÇIKARIN

Fransız Le Monde gazetesi "Türkiye, Fransa'nın Fransız teröristleri Suriye'den çıkarması gerektiğini söyledi" başlığı attı. Haberde Hakan Fidan’ın Fransa'yı, Ankara'nın güvenlik kaygılarını görmezden gelmekle suçlayarak, Suriye'de 'tek muhataplarının' ABD olduğunu söylediği vurgusu yapıldı. Gazete Fidan’ın terör örgütü YPG’nin tek görevinin “DEAŞ tutuklularını hapiste tutmak” olduğunu söylediği röportajı da hatırlattı. Fidan o röportajda, "Maalesef Amerikalı dostlarımız ve bazı Avrupalı dostlarımız, diğer teröristleri hapiste tutmak için bir terör örgütünü kullanıyorlar” ifadelerini kullanmıştı.

KÜÇÜK AVRUPA ÜLKELERİ

Orta Doğu'nun en büyük medya kuruluşlarından Middle East Eye haberinde Fidan'ın açıklamalarını "Fransa'nın Suriye sınırındaki olası varlığı Türkiye'yi kızdırdı" başlığıyla verirken Ankara'nın Suriye konusunda Fransa gibi 'Küçük Avrupa ülkelerini' ciddiye almadığını belirtti.

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Rus haber ajansı Azatutyu "Türkiye, varlığına yönelik tüm tehditleri ortadan kaldırabilir" başlığı attı. Haberde, Dışişleri Bakanı Fidan’ın Fransa için söylediği sözlerine yer verildi. Fidan’ın Türkiye'nin, ABD gücünü kullanarak ve arkasına saklanarak Suriye'deki çıkarlarını ilerletmeye çalışan ülkeleri görmezden geldiğini söylediği belirtildi.

The New Arab "Türkiye, Fransa'ya yüklendi" başlığı attı. “Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız askerlerinin Suriye'de herhangi bir rol oynama olasılığını dışlayarak, tek muhatabının Washington dediği aktarıldı.

Rus haber ajansı Obozrevatel, "Tek muhatabımız ABD" başlığını attı. Haberde "Fransa'nın Suriye'deki YPG'ye destek açıklamasına Türkiye yanıt verdi" denildi. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki güvenlik konularında yalnızca ABD ile işbirliği yaptığını söyledi ve Fransa'nın bölgede herhangi bir rol oynamasını reddetti.

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