Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG’ye karşı ‘diplomatik yaz harekâtı’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın AK Partili vekillerle yaptığı toplantıdan yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Hürriyet’in edindiği bilgilere göre; ABD yönetiminin Ortadoğu politikasını değerlendiren Bakan Fidan, “ABD yönetimi, İsrail’in güvenliğini merkeze alan bir Ortadoğu vizyonuyla hareket ediyor. Bu, bölgedeki Arap ülkeleriyle olan temaslarımızı daha da anlamlı kılıyor. 2025 ikinci yarısında Körfez ülkeleriyle savunma sanayisi işbirliklerimizi çeşitlendireceğiz. Ayrıca, ABD’nin PKK/YPG konusundaki ikircikli tutumuna karşı 2025 yazında kapsamlı bir diplomatik kampanya başlatıyoruz” dedi.

FİLİSTİNLİLERE TEHCİR

Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un haberine göre; ABD ve İsrail’in Filistinlilere yönelik tehcir tutumunu da eleştiren Bakan Fidan, “Gönüllü çıkış programının Mısır ve Ürdün’e yönelmesini kimse istemiyor. Onlar da en baştan ‘Biz bu insanları kabul etmeyiz’ dediler. İsrail ve Amerika, Afrika ve Asya-Pasifik ülkelerine yöneldi. ‘Filistinlileri alır mısınız?’ diye soruyorlar. En son Endonezya Devlet Başkanı geldi ve ‘Amerikalılar bize geldi, Filistinlileri almamızı istediler, gerekirse para da veririz dediler’ şeklinde bilgi verdi. Bu teklifler bize geldikçe muhataplarımızla bu süreci konuşuyoruz. Şu ana kadar ciddi bir destek verilmedi ama bazı Filistinlilerin başka ülkelerin pasaportlarını taşımaları veya dayanamayıp ayrılmak istemeleri sebebiyle sınırlı da olsa çıkışlar yaşanıyor” diye konuştu.

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ABD’NİN ÇİN’E VERGİLERİ

ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimle ilgili de konuşan Bakan Fidan’ın şunları söylediği öğrenildi: “ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları, artık yalnızca gümrük tarifeleriyle sınırlı olmayan, aynı zamanda teknolojik üstünlük, üretim zincirleri ve küresel lojistik merkezleri üzerinde bir rekabet biçimine dönüştü. Türkiye olarak bu süreci dikkatle izliyor, Ticaret ve Hazine Bakanlıklarımızla koordinasyon içinde kapsamlı analizler yapıyoruz. Bu gelişmeler Türkiye için bir fırsata da dönüşebilir. Özellikle Avrupa’ya yakınlık, üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlarımız düşünüldüğünde, birçok Batılı firma tedarik zincirlerini Türkiye’ye kaydırmayı değerlendirmektedir. Bu yöndeki gelişmeleri somut yatırımlara dönüştürmek adına özel sektörle ve ticaret müşavirliklerimizle eşgüdüm içinde çalışıyoruz.

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”İMAMOĞLU’NUN TUTUKLANMASI

Bakan Fidan, yolsuzluk iddiasıyla tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile ilgili diplomatik misyonlara bir bilgi notunun gönderildiğini açıkladı: “Bazı Avrupa ülkeleri ‘prensip olarak gündeme getiriyoruz’ diyorlar. Finlandiya bu ülkelerden biri. Fransa’da kadın bir parti lideri yolsuzluk nedeniyle hapse atıldı. Eleştirdiniz mi? Hayır. Romanya’da seçim kazanan bir adayı ikinci turdan önce yargılayıp siyasi yasak getirdiniz. Moldova’da seçilmiş bölge başkanını hapse attınız. Kınadınız mı? Hayır. Bu üç örneği verdiğimde genellikle sessiz kalıyorlar. Çifte standardı vurguluyorum. Eğer sen bu davayı diğer örneklerle aynı standartta değerlendirmiyorsan, ben senin eleştirini ciddiye almam.”