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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ı ziyaret edecek

27.04.2025 - 10:40Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Katar'a ziyaret gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan, Katar ziyareti kapsamında bugün Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile bir araya gelecek.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Fidan’ın Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin ortak basın toplantısı düzenlemeleri öngörülüyor.

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