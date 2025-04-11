Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısına katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze'de ateşkes sağlanmalı. İnsani yardımların Gazze'ye kesintisi girişi sağlanmalı. İsrail, Gazze'de barış ilan etmeli. Filistinliler davalarından vageçmediler. 2 devletli çözüm İsrail'in güvenliğinin de garantisi olacaktır. Biz Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceğiz." dedi.