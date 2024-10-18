Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas üyeleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleriyle görüştü.

Görüşmede, Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir.

YAHYA SİNVAR İÇİN TAZİYE

Dışişleri Bakanlığından görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

Gazze’nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki insani durum ele alınmıştır. Sayın Bakanımız, Gazze’de yaşanan insani felakete karşı uluslararası toplumu harekete geçirmek için diplomasinin tüm imkanlarını kullanacağımızı ifade etmiştir. Görüşmede ayrıca, rehine/esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durum ele alınmıştır. Toplantıda, Filistinlilerarası uzlaşı süreci de değerlendirilmiştir. Sayın Bakanımız, ahiren Mısır’ın ev sahipliğinde Kahire’de gerçekleştirilen toplantıyı takdirle karşıladığını belirtmiştir. Sayın Bakanımız görüşme vesilesiyle, Hamas yetkililerine, Yahya Sinvar’ın şehadetine ilişkin taziyelerini de iletmiştir

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