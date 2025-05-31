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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü

31.05.2025 - 18:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: ANKARA, (DHA)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum, Suriye'deki gelişmeler ve Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar ele alındı. (DHA)

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