Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Bu dünyayı nükleer savaş tehlikesine getirebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan TRT World Forum'da "Ortadoğu ve Asya Pasifik'teki silahlanma) Bu dünyayı bir uçurumun kenarına hatta nükleer savaş tehlikesine getirebilir" şeklinde konuştu.

'HALEP'TEKİ ÇATIŞMALARA TÜRKİYE MÜDAHİL DEĞİL'

Halep'te muhaliflerin Suriye rejimine karşı ilerleyişiyle ilgili bir soruya yanıt veren Dışişleri Bakanı, "Halep’te yaşanan çatışmalara Türkiye müdahil değil. Tedbirler alınıyor. Yeni bir göç dalgasını tetikleyecek hiçbir aksiyona girişmeyiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye, kırılgan bir coğrafyada barış ve istikrarın sağlanmasında giderek artan bir rol oynuyor. Türkiye sorunları teşhis ediyor, çözümler sunuyor ve uluslararası düzenin dönüşümü için çalışıyor" dedi.

'SOYKIRIM SUÇLARININ TAKİPÇİSİYİZ'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Binjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı tutuklama kararı hakkında "Soykırım suçlularının cezalandırılması için sürecin takipçisiyiz" şeklinde konuştu.

Dışişleri Bakanı, "Gazze krizinin temel nedeni, İsrail'in Filistin topraklarını yasadışı işgalidir. İki devletli çözüme dayalı adalet olmadan kalıcı bir barış elde edilemez" vurgusu yaptı.

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