Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: BM, Gazze konusunda sessiz kaldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Fidan, "İki Devletli Çözüm ve Orta Doğu'da Kalıcı Barış" temasıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Bakanlar Komitesi Toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu:

"İsrail'in saldırıları bir an önce durdurulmalı. Kalıcı barışın sağlanması ve iki devletli çözüm için adımları görüştük. Kalıcı ateşkes bir an önce sağlanmalıdır. Katar, Mısır ve ABD'nin öncülük ettiği ateşkes görüşmelerini destekliyoruz. Arap ligi tarafından kabul edilen Gazze'nin yeniden inşası planını destekliyoruz. İsrail'e Filistinlilerle barışma ve ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Filistinlileri anavantanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz"

Antalya 4. Diplomasi Forumu'nda açılış konuşmasını gerçekleştiren Bakan Fidan, şu ifadelerde bulundu:

"Olağanüstü bir dönemde bu forumu gerçekleştiriyoruz. Forum, farklı perspektifleri bir araya getirmektedir. Forumumuzun bu yılki teması, ayrışan dünyada diplomasiyi sahiplenmek. Üç gün boyunca dünyanın karşı karşıya olduğu adalet ve yönetim krizlerine çözüm arayacağız. Değişim hedeflerinin daha iyi anlaşılmasını hedefleyeceğiz. Yeni ortak arayışlarını beraber tartışacağız. Yaşadığımız çağ sadece teknolojik değişimlerin değil diplomasinin de kökten değiştiğini bir döneme gelmiştir. Yeni çağda diplomasi, katmanlı bir diplomatik faaliyetler talep etmekte. Eskiden bilgenin yolculuğu yavaş ve zahmetliydi, ancak bugün bilgi saniyeler içinde ulaşabilen veriye dönüştü. Bu durum avantajlar kadar dezavantajları da beraberinde getirmiştir. O da uluslararası krizler ve mücadeleler. Siber saldırılar, enerji güvenliği ve ticaret savaşları. Bunların her biri artık küresel güvenlik kadar diplomatik zekanın konusu haline gelmiş durumdalar. Zamanın ruhu artık çok kutuplu bir düzene işaret etmektedir. Silahlanma yarışı maalesef yeniden başlamıştır. Uluslararası sisteme en büyük potansiyel tehdit ise kuralsızlığın, başına buyrukluğun hakim olduğu karanlık bir gelecektir. Aklı selim ve adalete dayalı gerçekçi politikalara her zamankinden daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır.

BM: GAZZE KONUSUNDA SESSİZ KALDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün, etkisiz kalmıştır. BM'deki mevcut düzen artık çözüm üretememektedir. Örneğin BMGK, Gazze konusunda sessiz kaldı. Bugün, mızrağın çuvala sığmadığı görülmektedir. Türkiye bugün çözümün merkezindeki ülkedir, Gazze için sesini çıkaran Ukrayna için barış çağrısı yapan aktördür.