GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile telefonda görüştü. Fidan, Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi.

24.10.2024 - 23:43 | | İHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Fidan, görüşmede, bilhassa Gazze'nin kuzeyindeki insani durumun felaket boyutuna ulaştığına dikkat çekerek, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz biçimde ulaştırılmasının önemine değindi. Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler de değerlendirilirken Fidan, savaşın bölge geneline yayılmasının önlenmesi için tüm tarafların itidalli davranması gerektiğini vurguladı. Fidan, zaman kaybetmeksizin Gazze'de ateşkesin ilan edilmesi ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sonlandırması gerektiğini kaydetti.

Görüşmede, Ukrayna'daki son durum da ele alındı. Ayrıca Blinken, dün Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle baş sağlığı diledi.

    GÜNCEL HABERLER

    Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir

    Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Barışın önündeki en büyük engel Netanyahu ve savaş kabinesidir

    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

    Putin açıkladı: Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti

    Putin açıkladı: Türkiye'nin müzakere teklifini biz kabul ettik Ukrayna reddetti