Dışişleri Bakanı Fidan İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Bakan Fidan, İran’ın 13 Nisan gecesi İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misillemenin ardından bölgede daha fazla tırmanma olmasını istemediklerini ileterek gerilimi artıracak adımların sona ermesini arzu edildiği aktarıldı.

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ise, İsrail’e karşı misilleme operasyonunun sona erdiğini, İran’ın saldırıya uğramadığı takdirde yeni bir harekata girişmeyeceğini söyledi. Abdullahiyan, İran’ın yeni bir saldırıya uğraması halinde bu defa daha güçlü bir karşılık vereceğini belirtti.

BAKAN FİDAN'DAN BİR GÖRÜŞME DAHA!

Bakan Fidan, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklara göre; her iki bakan da bölgede tırmanmanın daha fazla artmaması gerektiğini vurguladı.