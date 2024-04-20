Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze krizinde başından beri Mısır'la ortak hareket ettik

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Mısırlı mevkidaşı Semih Şükri ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan kameraların karşısına geçti, Hakan Fidan Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldıklarını söyledi.

"Gazze'de krizin başından beri ortak hareket ettik" diyen Bakan Fidan, "Gazze'de yapılması gereken konuların altını bir kez daha çizdik. Refah sınır kapısında yardımların ulaştırılması için, Mısır'la gece gündüz çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Libya, Sudan ve Somali gibi başlıkların da masaya yatırıldığı bilgisini veren Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Mısır'ın Akdeniz'in iki ucunda kardeş iki ülke olduğunu vurguladı.

Fidan'ın verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin Mısır'daki yatırımları 3 milyar doları aşmış durumda ve iki ülkenin ticaret hacminin yeniden 15 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

'SAVAŞIN YAYILMA İHTİMALİ VAR'

Konuk bakan Semih Şükri ise, Filistinlilerin kendi devletlerini kurma hakkı olduğunun altını çizdi, sorunun çözülmemesi halinde Orta Doğu'daki krizlerin bitmeyeceğini dile getirdi.

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İsrail'in engellemesi nedeniyle Refah sınır kapısından Gazze Şeridi'ne gerekli yardımların gönderilemediğini kaydeden Mısır Dışişleri Bakanı, Gazze'de acil bir ateşkes olması gerektiğini söyledi.

Orta Doğu'daki yükselen tansiyon nedeniyle Kahire yönetiminin endişe duyduğunu ifade eden Semih Şükri, İsrail ve İran'a itidal çağrısında bulunduklarını hatırlatıp "Bu savaşın bu çatışmaların bu gerginliğin yayılma ihtimali var. İsrail-İran gerilimi yayılmamalı. Diyalog ile tüm sorunlar çözülebilir" dedi.

BAKAN FİDAN: KÜRESEL FAY HATLARINI TETİKLEDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, Orta Doğu'daki karışıklığın asıl sebebinin İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesi ve Batının buna göz yumması olduğunu söyledi.

Krizin küresel fay hatlarını tetiklediğini belirten Bakan Fidan, Kızıldeniz'de ticari gemilerin hedef alındığı saldırıların global piyasalara etkisini örnek gösterdi.

"Baskıyı artırmamız gerekiyor. Bölge ülkeleri olarak, İslam ülkeleri olarak, Afrika ve Batı ülkeleri olarak, herkes bir araya gelerek sesimizi yükseltmemiz gerekiyor" diyen Bakan Fidan, önceliğin Gazze'de işgalin bitirilmesi olduğunu aktardı.

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Gazze'deki direnişi hatırlatan Bakan Fidan "Bu artık ezilenlerle ezenlerin savaşı olmaya başladı. Devletimiz Gazze ile ilgili çabadan bir saniye bile vazgeçmedi" dedi.