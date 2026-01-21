Direksiyon hakimiyetini kaybetti takla attı: 3 yaralı

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesinde bağlı Kaputaş Yaylası ile Meryemağıl mevkii arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaputaş Yaylası istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ç. (33) idaresindeki 68 ABC 803 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Bergen Ç. ve kızı Ecrin Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.