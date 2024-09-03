Dilruba Kayserilioğlu için istenen ceza belli oldu
İzmir'de, Dilruba Kayserilioğlu'nun (33) sokak röportajındaki sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan 6 yıla hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.
03.09.2024 - 15:26 | | DHA
İzmir’de verdiği sokak röportajındaki sözleri nedeniyle tutuklanan ve 18 gün sonra cezaevinden tahliye edilen Dilruba Kayserilioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Savcılık, Kayserilioğlu’nun halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 4,5 yıl hapisle cezalandırılmasını istedi.
KARAR VERİLDİ
Mahkemeye çıkarılan Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bıraktı.