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Dilovası'nda bir fabrikada çıkan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan fabrikada çıkan yangın, 4 saatlik çalışmayla söndürüldü.

12.01.2025 - 14:02 | | Erol POLAT/DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)
Dilovası'nda bir fabrikada çıkan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

Dilovası Çerkeşli İMES Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fındık kabuğundan kömür üretimi yapan fabrikada saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden görevliler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Dilovasında bir fabrikada çıkan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. 4 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı fabrikada hasar meydana geldi. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Dilovasında bir fabrikada çıkan yangın 4 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü

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