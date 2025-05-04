Sırrı Süreyya Önder'e acı veda! Sevenleri akın etti

CEREN ÖNDER GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sırrı Süreyya Önder'in kızı Ceren Önder, AKM'deki törende sahneye çıktı. Ceren Önder, törendeki kalabalığa konuşma yapıyor. Konuşma sırasında bir katılımcı 'dik dur' diyerek seslendi. Bu sırada Ceren Önder 'biliyorum' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Ceren Önder Kandemir:Gelen herkese çok teşekkür ederim. Ben ne zaman bir şey yapsam babamı arayıp ona sesli okurdum. Ona geçen hafta mektup yazdım, şimdi ona sesli okuyorum."Baba, hayatın bütün rengi gitti, benim bildiğim hayat bitti. Yeni bir hayat başlıyor. Ürkütücü, bilinmezliklerle dolu. Kendimi bildim bileli seni kaybetmekten korktum. Bu benim tek zaafımdı. Öyle iyi öyle benzersizdin ki. Bir çırpıda ezberden okuduğun şiirler... Evlere sığamayışın, kimseye kıyamaman, iyiliğe üşenmemen. Kalp kırmakta, birinin onurunu kırmaktan korkman. Baba öksürüğüm geçmiyor, baba uykum tutmadı... Ben babalığına çok doydum. Şimdiye kadar bana verdiğin sadece bana değil oğluma ve onun çocuğuna da yeter. Ama dostluğuna doyamadım. 2 hafta sonra barış protokolü imzalanacak, 2 haftada ne olacak demene kızmak istiyorum. Doğduğundan beri yoksullukla geçen ömründe sen öfkeni nereye sakladın, hiç görmedim; herhalde kalbine. Bir tek mülk edinmeden, ikinci bir kazağı almadan, borçsuz harçsız olarak bu dünyadan gidiyorsun. Her gün söyledim sevdiğimi. Sen orada da dostlarını bulursun. "Canomun düğününü görmeden gitmeyeceğim" demiştin, tutmadığın sözün yoktu, gittin mi?