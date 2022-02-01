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Dilara Şahin Hollanda’da ölüme terk edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş talimat

Hollanda'da yaşayan ve lösemi tedavisi nedeniyle kaldırıldığı hastanede ölüm kalım savaşı verirken hastane yönetiminin yaşam fişini çekmeye karar verdiği 24 yaşındaki Dilara Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye'ye getirildi. Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirilen Şahin, daha sonra tedavisine devam edileceği Siyami Ersek Hastanesi'ne nakledildi.

01.02.2022 - 17:07 | | İHA
Dilara Şahin Hollanda’da ölüme terk edilmişti! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş talimat

24 yaşındaki Dilara Şahin Hollanda'da yaşayan gurbetçi ailenin kızı. Lösemi hastası olan Şahin hastanede uygulanan tedavisi sırasında komaya girdi. Hollandalı doktorlar Şahin'in ailesine artık yapılacak bir şey olmadığını belirterek Salı günü saat dörtte Şahin’in fişini çekeceklerini belirtti. Yaşananlara isyan eden baba Oğuz Şahin ise medya aracılığıyla yardım istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise ailenin yardım feryadına kulak verdi. Erdoğan’ın talimatı ile Dilara Şahin'in Türkiye'ye getirilmesi için hareke geçildi. Doç. Dr. Mustafa Sargın başkanlığında üç kişilik ekip Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla 30 Ocak günü Hollanda'ya gitmek için havalandı.

Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla 31 Ocak günü sabah saat 04.10 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminaline getirilen Dilara Şahin, daha sonra tedavisine devam edileceği Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

Dilara Şahin Hollanda’da ölüme terk edilmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş talimat

 

 

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