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Dilan Polat'ın lüks araçları tek tek satılıyor! TMSF açıkladı

27.03.2025 - 10:30Güncellenme Tarihi:
Dilan Polat'ın lüks araçları tek tek satılıyor! TMSF açıkladı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Dilan Polat ve Engin Polat'a ait lüks araçları satışa çıkarıyor.

Dilan ve Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul Otomotiv Anonim Şirketinin mülkiyetinde bulunan araçlar açık ihale yöntemiyle satılacak.

TMSF'nin kayyım olarak görevlendirilmesinin ardından bu kapalı otoparkta getirilen araçlar, güvenlik kameralarıyla 24 saat muhafaza altında tutuluyordu.

Bağımsız değerleme kuruluşu tarafından belirlenen araçların rayiç bedelleri, ihale ilanında muhammen bedel olarak belirtiliyor.

İhaleye katılacaklar, önce kapalı zarfla tekliflerini komisyona iletecek. Kapalı zarflar açıldığında ortaya çıkan en yüksek teklifin muhammen bedelin üzerinde olması durumunda açık artırma aşamasına geçilecek.

Komisyonun onayının ardından lüks araçlar yeni sahiplerinin olacak.

22 Nisan saat 10'da TMSF'nin İstanbul'daki binasında düzenlenecek ihaleyle ilgili bütün detaylara TMSF'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

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