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Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasından sonra Özlem ve Tayyar Öz çifti için Başsavcılık harekete geçti

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin ardından sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı. Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahipleri Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı.

28.11.2023 - 14:32 | | Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA)
Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasından sonra Özlem ve Tayyar Öz çifti için Başsavcılık harekete geçti

Dilan ve Engin Polat ailesine yürütülen soruşturmanın ardından diğer sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri hakkında da iddialar ortaya atılmıştı.

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Polat ailesi gibi sosyal medyada milyonlarca takipçiye ulaşan Öz çiftinin güzellik merkezleri ve kliniği vardı. Çift hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Dilan Polat ve Engin Polat soruşturmasından sonra Özlem ve Tayyar Öz çifti için Başsavcılık harekete geçti

Öz çifti hakkında, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından soruşturma başlatıldı. (DHA)

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