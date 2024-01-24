Dilan Polat mahkemeye ne zaman çıkacak? Dilan Polat mahkemeye çıktı mı?

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

ŞİRKETLERE KAYYUM ATANMIŞTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat, Engin Polat ve yakınlarına ait olan 27 şirkete kayyum atanmasını talep etmişti. Mahkeme tarafından kabul edilen talep sonucunda, Polat çiftinin 27 şirketine kayyum atanması kararı alındı. Bu şirketler arasında Dilan Polat Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri, Milda Gayrimenkul Otomotiv Sanayi, Dipomed Metikal Kozmetik gibi isimler bulunuyor. Karar, 14 Kasım 2023 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlandı.

TUTUKLULUK İTİRAZI REDDEDİLDİ

Çiftin avukatı Sevinç Horoz, 10 Kasım'da sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluklarına itiraz etmişti. Ancak sulh ceza hakimliği, tutukluluk itirazını değerlendirerek reddetme kararı aldı. İtirazın reddedilmesi üzerine dosya, asliye ceza mahkemesine gönderildi. Dilan ve Engin Polat çifti, şimdi yeniden mahkeme karşısına çıkacak.

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DİLAN POLAT MAHKEMEYE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Instagram hesabından yazılı bir açıklama yapan Sevim Alan, Dilan Polat'ın merakla beklenen mahkeme tarihini açıkladı. İddiaya göre, Polatların mahkemesi 24 Ocak Çarşamba günü görüleceğini iddia etti. Ancak resmi olarak basına yansımış bir tarih yok.