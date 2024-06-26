'Dijital telife' Google’dan yeşil ışık! 'Kapsamlı çözüm için hazırız'

Müzakerelere açık oldukları mesajını veren Google Türkiye temsilcileri, “Tüm paydaşlarımızla görüşmeye hazırız. Meclis’in bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz” dedi.

Komisyon Başkanı AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman toplantıyı açış konuşmasında, “Bugün Türkiye için tarihi günlerden birisi. Google temsilcilerini ilk kez Türkiye’de dinlemiş olacağız” vurgulamasını yaptı. Medya sektörünün ısrarla üzerinde durduğu dijital telif meselesini ele alacaklarını belirten Yayman, “Google’ı bu düzeyde ilk kez dinliyoruz. Emek hırsızlığının önüne geçilmesi için atılması gereken adımlardan bir tanesi. Emek vererek üretilen içeriğin izinsiz kullanılması. Kurumsal olarak yapıların reklam gelirlerinin azalması, sorun oluşturmaktadır. Haberin Avrupa normlarında olduğu gibi telif içermesi gerekiyor. Google ve diğer arama motorları ile görüş birliğine varılmasını önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.

'KAPSAMLI ÇÖZÜM İÇİN HAZIRIZ'

Milliyet'ten Coşkun Ergül'ün haberine göre; Google, görüşmelere üst düzey yöneticileri ile katıldı. Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Hükümetle İlişkiler ve Kamu Politikası Birimi Başkanı Tolga Sobacı sunumunda, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 100’den fazla çalışanlarının bulunduğunu söyledi. Türkiye ile müzakerelere açık olduklarını belirten Sobacı, “TBMM’nin gerekli gördüğü tüm alanlarda bağlayıcı yasal düzenlemeler yapma yetkisini Google olarak tanıyor ve saygı duyuyoruz. Türkiye dahil faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerde yasalara ve bağlayıcı kurallara uymakta azami gayret gösteriyoruz. Haber içerik üreticileri ve yayıncılarla görüşmelerimizi sürdürmek istiyoruz, haber alanında ortak temelli bir yaklaşımla ihtiyaçları anlamak istiyoruz ve kapsamlı çözümler sunmak için de hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz” dedi.

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HER ÜLKENİN DÜZENLEMESİ FARKLI

Google Macaristan Temsilcisi ve Telif Yöneticisi Adrienn Timar da, telif düzenlemesi olan ülkelerden örnekler verdi. Timar, “Burada yayıncıların ihtiyaçların ne olduğunu belirlemek gerekiyor. Kanada ve Avusturalya’da farklı, Avrupa’da farklı bir yasa düzenlendi. Küresel olarak dijital telif konusunda küresel bir düzenleme var, ancak her ülkenin birbirinden farklı düzenlemeleri var” açıklamasında bulundu.

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2 MİLYON DOLARLIK 10 MİLYAR TIKLAMA

Google birim müdürlerinden Duygu Yücesoy, KOBİ’lere kredi desteği, bakanlıklara da reklam kredisi desteği olsun diye 12 milyon dolarlık bir katkıda bulunduklarını aktardı. Yücesoy, “Biz habercilik ekosisteminin ihtiyaçlarını, beklentileri anlamak için herkesle, tüm paydaşlarımızla masaya oturmaya hazırız” dedi. Yücesoy, 2023 yılı rakamlarına göre, Türkiye’de haber web sayfalarının yılda 10 milyar kez tıklandığını belirterek, “Habercilerimiz için bunun yarattığı ekonomik değer var, bu değer de 2 milyon dolardan fazla” diye konuştu.

'KOŞARAK GELİRİZ'

“Bu süreçlerin masaya yatırılması için komisyon kurulması önemli. Ne zaman arzu ederseniz koşarak geliriz” diyen Google Avukatı Gönenç Gürkaynak, Rekabet Kurulu’nca Google aramaları ile ilgili 7 soruşturma yürütüldüğünü söyledi. Gürkaynak, telif sürecinin her ülkede farklı işlediğini belirterek, “Google’a emrediliyor ve Google ona göre hareket ediyor. Yani her ülkedeki sorumluluklarını yerine getirmeye çalışıyor” dedi. Bunun üzerine Başkan Yayman, “Google bize açıkça ‘yasal düzenlemeyi yapın biz de uyarız’ diyor. Demek ki aynı noktadayız ve mevzuatı çıkartmakta hemfikiriz” diye konuştu.

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