‘Dijital Telif' düzenlemesinde sona doğru! Devlet hakem rolü üstlenecek

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun uzun bir süredir üzerinde çalıştığı dijital telif düzenlemesinde sona yaklaşıldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelmesi beklenen “dijital telif” düzenlemesine ilişkin yapılan çalışmanın detaylarını Milliyet’e anlattı.

Elmas, komisyon olarak Bakın İlan Kurumu, Rekabet Kurumu ve İletişim Başkanlığı gibi ilgili devlet kurumları ve gazeteci meslek örgütlerinin görüşlerine başvurduklarını, gelinen aşamada ise bu görüş ve önerileri de harmanlayarak yasa teklifine dayanak olacak bir taslak metin ortaya koyduklarını söyledi. Elmas, metin üzerinde son rötuşların devam ettiğini, önümüzdeki günlerde, önce komisyon ardından da yasa teklifi olarak Meclis gündemine sunmayı planladıklarını belirtti.

Milliyet'ten Evrin Güvendik'in haberine göre; Google, META ve Yandex başta olmak üzere dijital mecralara kullandıkları ve reklam geliri elde ettikleri haber ve içerikler karşılığında telif ödeme zorunluluğu getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Elmas, bunların reklam geliri elde etmesine itirazlarının olmadığını ancak emek verilerek yapılan bir haberin karşılığının olması gerektiğini vurguladı.

MESAM benzeri oluşum

Elmas “Dijital platformlarda kullanılan haber ve içeriklerin ilk sahibinden itibaren kurumsal veya kişisel olarak ödüllendirilmesini, emeğin karşılığının verilmesini amaçlıyoruz” dedi. Komisyonun iktidar ve muhalefet milletvekillerinin dijital telif konusunda “milli maç” hassasiyeti ve uzlaşması içinde çalıştıklarını ifade eden Elmas, yapılacak düzenleme ile kurulması planlanan sistemin detaylarına ilişkin de bilgi verdi.

Buna göre, dijital telif için teknolojinin imkanları devrede olacak. Öncelikli olarak bir yazılım olacak, bu yazılım haber içeriğini ilk defa kimin yazdığı, nerede yayınlandığını tespit edecek. Dijital platformlarda kullanılan haber ve içeriklere ilişkin sayısal veriler de yasayla belirlenecek ilgili kurumda bu yazılım sayesinde toplanacak. Aynı zamanda MESAM (Türkiye Musiki Eserleri Sahipleri Meslek Birliği) benzeri bir meslek birliği oluşturulması öngörülüyor. Bu birlik, dijital platformlarla masaya oturacak, ne oranda telif ödemesi yapılacağı bu görüşmelerde belirlenecek. Belirlenen orandaki telif, yıl boyunca servis sağlayıcılar tarafından kullanım sayısına göre haber ve içerik üreticilerine ödenecek.

Devlet ‘hakem’ rolü üstlenecek

Nazım Elmas, bu süreçte Rekabet Kurumu’nun devrede olacağını, devletin oluşturulacak hakem kurulu aracılıyla “hakem”lik rolünü üstleneceğini söyledi. Elmas, “Yasaların gerektirdiği katkıyı, oranı veya yasaların gerektirdiği bir ödemeyi yerine getirmeyenler için de bir yaptırım uygulanacaktır. Amacımız haber içeriklerinin kalitesini ve emek sahiplerinin gelirlerini artırmak” dedi.