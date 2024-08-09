DHBT başvuru ücreti ne kadar, DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) için başvurular alınmaya başladı. Peki, DHBT başvuru ücreti ne kadar, DHBT başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 22 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.
Sınava başvurular, 9-15 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda din hizmetlerinde görev almak isteyen adaylar, KPSS’ye katıldıkları öğrenim düzeyinde DHBT’ye katılmak zorundadır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-KPSS Kılavuzlarında yer almaktadır. Adaylar, Kılavuzlara aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuzları dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi: Kılavuzlar ve Başvuru Bilgileri