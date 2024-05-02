DGS BAŞVURU TARİHİ VE 2024 ÜCRETİ > 2024 DGS başvuru tarihi ne zaman, DGS başvuru ücreti ne zaman? Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ne zaman 2024?

DSG 2024 ne zaman, DGS başvuru tarihi 2024 ne zaman? 4 yıllık lisans programlarına geçmek isteyen adaylar için DGS sınavı haziran ayında yapılacak. ÖSYM takvimine göre 2024 DGS sınavı başvuru ücreti, ÖSYM kılavuzunda yer alacak. Peki, DGS başvuru kılavuzu yayınlandı mı? DGS puan hesaplama nasıl yapılır, DGS 2024 konuları neler, DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS 2024 NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2024 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu.

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavı 30 Haziran Pazar günü organize edilecek.

DGS BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı başvuruları belirlenen takvim doğrultusunda DGS 2024 başvuruları 10 Mayıs’ta başlayacak. Başvuru ekranı 10 gün açık kalırken 20 Mayıs’ta sona erecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS sınav ücreti de yayınlanacak DGS başvuru kılavuzunda yer alacak.

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle beraber yukarıda bulunan takvim doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden sınava başvuru yapacak.



Ardından anlaşmalı bankalar veya ÖSYM’nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümünden sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak.

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DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sonuçları 14 Ağustos'ta açıklanacak.

DİKEY GEÇİŞ ŞARTLARI

DGS'ye, önlisans programlarından mezun olanlar ile son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar başvuruda bulunabiliyor.



Yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvuru yapabilecek.