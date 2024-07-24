DGS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonucu ayın kaçında belli olacak?

Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans programları mezunlarının lisans öğrenimine geçişi için uygulanan DGS sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekleniyor. DGS için gözler ÖSYM duyuru sayfasına çevrildi. Peki, DGS sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? DGS sonucu ayın kaçında belli olacak?

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

DGS sonuçları için ÖSYM henüz tarih açıklamadı, ancak ağustos ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz 2023 tarihinde uygulanmış, sonuçları ise 11 Ağustos günü açıklanmıştı.

DGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuç açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.