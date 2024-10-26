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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

26.10.2024 - 20:40 |
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sosyal medyada yer alan söz konusu iddiada bahsi geçen şahsın, TUSAŞ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs, iddia edildiği gibi daha önce TUSAŞ yerleşkesinde de bulunmamıştır. Habere konu eğitim, TEİ Motor Sanayii bünyesinde gerçekleştirilen 'Havacılık Motorları Okulu' uzaktan eğitim programıdır. Program, Mart 2021 yılında devreye alınmış, ilgili bölümlerde okuyan tüm öğrenciler için katılım imkanı sunmuştur. Eğitim hiçbir şekilde geniş kapsamlı olmayıp, sadece öğrencilere yönelik temel eğitim seviyesinde gerçekleştirilmektedir. Bir sosyal sorumluluk programı olan Havacılık Motorları Okulu dersleri online platformda yayınlanmakta olup, kurum içerisinde herhangi bir ders yapılmamaktadır."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "TUSAŞ'taki hain saldırıya destek veren şahıs TEİ/TUSAŞ'ta 6 ay staj yapmış" iddiasını yalanladı