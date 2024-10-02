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Devlet korumasındaki çocuklar ve gençler valilikte ağırlandı! 'Hayata Köprü Sanat'

'Hayata Köprü Sanat' projesi kapsamında devlet koruması altındaki çocuklar ve gençler Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a ziyarette bulundu.

02.10.2024 - 09:04 |
Devlet korumasındaki çocuklar ve gençler valilikte ağırlandı! 'Hayata Köprü Sanat'

Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan'ın özel konukları olan çocuklar ve gençler, valilikte ağırlandı. Vali Eldivan, özel konuklarıyla bir süre sohbet ederek kendilerine çeşitli kitaplar hediye etti. Valilik makamında ağırlanan özel konukların Vali Eldivan'la samimi ve sıcak sohbeti yüzlerde tebessüm oluştururken, gençler ve çocuklar Vali Eldivan'a ve eşi Meltem Eldivan'a göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ettiler. Ziyaret, günün anısına çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından son buldu.

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