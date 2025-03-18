Devlet desteği ile üretim kapasitesini arttıran işletme 10 ülkeye un ihraç ediyor

Sinanlı köyünde 1957'de kurulan firma geçen yıl üretimini artırmak için Tarım ve Orman Bakanlığının Teknoloji Yenileme Projesi'ne başvurdu.

Aldığı 10 milyon liralık hibeyle makine ve ekipmanlarını yenileyen firma, üretimini 15 bin tondan 30 bin tona çıkardı. Tesiste üretilen un, Endonezya, Brezilya, Dubai, Bulgaristan gibi 10 ülkeye ihracat ediliyor.

Firma Müdürü Necmettin Keskin, AA muhabirine bölgede yetiştirilen buğdaylardan ürettikleri unun yoğun talep gördüğünü söyledi.

Istranca Dağları'nın eteklerinde doğal kaynak sularıyla üretilen buğdayın fabrikada işlenerek un elde edildiğini ifade eden Keskin, üretim kapasitelerini artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

İhracat ile ülke ekonomisine katkı sağladıklarını anlatan Keskin, işletmenin büyümesinde devlet desteğinin önemli rol oynadığını vurguladı.

Geçen yıl işletmedeki ekipmanların yenilendiğini anlatan Keskin, şunları kaydetti:

"Hibe desteğiyle otomatik paketleme sistemini ve silolarımızı kurduk. Paketleme bizi hızlanma anlamında çok rahatlattı. Özellikle un kalitesi ve sınıflandırılması açısından el değmeden otomatik bir şekilde paketleme yapıp, naklediyoruz.10 farklı ülkeye ihracat yapıyoruz. Devlet desteklerinin çok büyük faydası oldu. Her şeyi el değmeden yapıyoruz. İlk hedefimiz yıllık 30 bin ton olan rakamımızı 50 bin tona çıkarmak. Bunun yanında ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını artırmak. İç piyasadaki fırın sayımızı ya da kaliteyi yükseltmek önceliğimiz. Bu anlamda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz."