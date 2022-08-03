Devlet Denetleme Kurulu Başkanı'ndan KPSS açıklaması: Bir sorun görünüyor

31 Temmuz'da yapılan KPSS'de çıkan soruların, sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı öne sürüldü. İddia ÖSYM tarafından yalanlanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan olayın araştırılması için Devlet Denetleme Kurulu'na talimat verdi. Erdoğan, "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" dedi. Öte yandan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 30’un üzerinde sorunun deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu. Sınava katılan bazı adaylar, sosyal medya paylaşımlarında KPSS’deki sorular ile Yediiklim Yayınları’nın deneme testlerindeki soruların birebir benzer olduğunu kaydetti.

KPSS sorularının sızdırıldığı iddiasıyla ilgili eğitim sendikaları hukuki adımları atacaklarını açıklarken siyasi parti liderleri de konunun takipçisi olacakları yönünde paylaşımlar yaptılar. Birçok aday da CİMER’e başvurarak şikâyetlerini dile getirdi ve sınavın iptal olmasını talep etti.

MÜFETTİŞLER ÖSYM'DE

KPSS'de soruların sızdırıldığı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, müfettişlerden oluşan heyet ÖSYM'ye gönderildi.

"BİR SORUN GÖRÜNÜYOR"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" dedi.

Görevlendirilen heyetin yerinde inceleme yapacağını belirten Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı şöyle konuştu:

Bir heyet görevlendirdik. Müfettişlerden oluşan heyet yerinde inceleme ve araştırma yapacak. ÖSYM'deki inceleme ve araştırma sürecine ilişkin bir süre vermemiz şu aşamada mümkün değil. Tabloyu tam olarak görmemiz lazım. Ancak mümkün olan en kısa sürece raporumuzu Cumhurbaşkanına sunacağız. Bir sorun göründüğünü ifade etmiştim. Sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek.

"SORULARI HAZIRLAYAN KİŞİLER İNCELENECEK"

Öte yandan CNN TÜRK muhabiri Ahmet Türkeş canlı yayında KPSS sınavındaki iddialara ilişkin süreci ve atılacak adımları anlattı.

Türkeş, Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesine ilişkin " Öncelikle ekipler oluşturulacak. Bir ekip ÖSYM'ye gidecek. Diğer ekip ise söz konusu yayınevine gidecek. Soru veri tabanı incelenecek, soruları hazırlayan kişiler incelenecek. Ve iddiaların merkezindeki yayınevinin ÖSYM'den bir ihale alıp almadığına bakılacak. Bu sürecin çok sürmesi beklenmiyor" dedi.

İKİ SINAV DAHA VAR

Türkeş, "İlk sınav önümüzdeki hafta sonu, diğeri de sonraki hafta sonu. Bu hafta sonu sınav olacak mı? ÖSYM denetimle birlikte gelen süreçte bir karar verilecek ama önümüzdeki KPSS sınavlarıyla ilgili bir adım atılacak mı bu da merak ediliyor. Tüm gün boyunca da siyasetin gündeminin bu olması bekleniyor" ifadelerini kullandı.