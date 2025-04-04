GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDevlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret! İşte ilk fotoğraf
HaberlerGündem Haberleri Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret! İşte ilk fotoğraf

Devlet Bahçeli'den Türkeş'in mezarına ziyaret! İşte ilk fotoğraf

04.04.2025 - 14:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA /DHA

ABONE OL

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefatının 28. yılında MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in, Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Tıbbi operasyonla şubat ayında kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Bahçeli, operasyonun ardından yaklaşık 2 ay sonra mesaisine başladı.

İstirahati sonrası ilk olarak Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarına ziyarette bulunan Bahçeli, duanın ardından Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı.

 

Devlet Bahçeliden Türkeşin mezarına ziyaret İşte ilk fotoğraf

Parti yetkililerinin de eşlik ettiği bu ziyaret sonrası Bahçeli, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları bozkurt işareti yaparak selamladı.

Devlet Bahçeli, kabir ziyaretinin ardından Türkiye Alparslan Türkeş Siyaset Akademisi Vakfı'nın yeni hizmet binasına geçti.

Devlet Bahçeliden Türkeşin mezarına ziyaret İşte ilk fotoğraf

Burada Bahçeli'nin aracını güller atarak karşılayan sevenleri "Durma ilerle evlatların seninle", "Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganları attı.

    Güncel Haberler

    Balıkçıların korkulu rüyası oldu! Ağlarını atamadan geri döndüler
    #Gündem

    Balıkçıların korkulu rüyası oldu! Ağlarını atamadan geri döndüler

    İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu! Tatilciler dönüyor
    #Gündem

    İstanbul Havalimanı'nda tatil yoğunluğu! Tatilciler dönüyor

    Beyoğlu'nda izinde olan bekçi, kadına şiddet uygulayan şahsı vurdu!
    #Gündem

    Beyoğlu'nda izinde olan bekçi, kadına şiddet uygulayan şahsı vurdu!