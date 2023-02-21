Devlet Bahçeli'den İstanbul depremi uyarısı: Derhal harekete geçmeliyiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Böylesi afet dönemlerinde heyecan, hüzün ve duygusal taşkınlık akıl ve şuurun önündedir. Hayata tutunma gayreti ve insanları kurtarma çabası olağanüstü bir haldir. İnsan olanın ruhu, canı, acısı, vicdanı vardır. Yalan haber yayan, dedikodu çıkaran siyasi yamyamlığa heves eden kim varsa insanlığı kuşkuludur. Bunlara insan demek, insan olana saygısızlıktır.

Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır. Bunları tek tek not aldığımız da bilinmelidir.

Devlet her şeye hakimdir, iftiralar beyhudedir. Türk milleti her yıkımdan sonra yeniden yükselmiştir.

İSTANBUL DEPREMİ UYARISI!

Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz. İstanbul için hazır olmalıyız. Kaybedecek vakit yoktur. Derhal harekete geçmeliyiz.

Bu felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, huzurlu, sağlam bir geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız. Önce tedbir alıp sonra tevekkül içinde hayatımıza devam etmeliyiz.

Tarihin kaydettiği en ağır doğal afetlerden birisine karşı yine tarihin kaydedeceği en büyük dayanışma ve yardımlaşma ahlakı sergileyen aziz milletimizle ne kadar övünsek azdır. Milletimiz hatır, haya, kıymet bilendir. Hamdolsun Türkiye tek millettir.

Hükümet verimli ve etkin afet yönetimiyle Kahramanmaraş’taki depremin yaralarını sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir. Acımız büyüktür. Ancak hayatta zamanın hafifletemediği ve yumuşatamadığı hiçbir acı da yoktur.

MÜTEAHHİTLER MALZEMEDEN ÇALMAYI ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

İnsani ve fiziki kusurlar doğal afetin boyutunu artırmaktadır. Gölcük depremi bir milattır. Bu tarihten önce inşa edilen binalarda zemin etüdü zorunluluğu yoktu. Hazır beton yoktu. Binaların demirlerinin dayanıklılığı azalıyordu. Müteahhitler malzemeden çalmayı alışkanlık haline getirmişti.

İNSAN KAYNAKLI HATALARI SIFIRLAMAK ZORUNDAYIZ

Her yıl 300 bin binanın dönüştürülmesi planlanmıştır. Depremler ve diğer afetler yaşanacaktır. Bu yakıcı gerçekten kaçış yoktur. Depreme ve ilgili yönetmelere uygun dayanıklı binalar yapmaktan başka seçenek yoktur. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır. Felaketten çıkardığımız derslerle daha güvenli, daha huzurlu, daha sağlıklı geleceğin temelini atmalıyız. İnsan kaynaklı hataları sıfırlamak zorundayız.

6.7 MİLYON RİSKLİ BİNA

Deprem ve doğal afetler kaçınılmaz olarak yaşanacaktır. Türkiye genelinde 6.7 milyon riskli bina tespit edildi. Depreme karşı dayanaklı binadan başka etkin çözüm yoktur.

DEVLET HER ŞEYE HAKİMDİR

Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bedeli ne olursa olsun Türkiye'ye sahip çıkarız. Devlet her şeye hakimdir. İftiralar ise beyhudedir.

ZİNCİRLEME FELAKETLERİN TARİFLERİN SIZISI

Felaketler karşısında fedakarlığın cesaretini gösterdiğimiz sürece milli varlığımızı perçinleştiririz. Her yenilgiden sonra yeniden zafere odaklanmış devletler tarihe adını altın harflerle yazdırmıştır. Zincirleme felaketlerin tarifsiz sızısı hep aynıdır. Türk milletinin kutlu yürüyüşü ne zaman çetin zorluklarla kesişse, dayanışma ve yardımlaşma her zaman imdadımıza yetişmektedir.

HİÇBİR İNSANIMIZI ÇARESİZLİĞE TERK ETMEYECEĞİZ

Görevimiz acıları paylaşarak azaltmak, ihtiyaç sahibi vatandaşımızın elinden tutmaktır. Hiçbir insanımızı aç ve açıkta bırakmayacağız. Hiçbir insanımızı çaresizliğe terk etmeyeceğiz. Bazı siyasetçiler gibi çöp tenekesi karıştırmayacağı

NE SANDIKTAN KAÇARIZ, NE DE DEMOKRASİYİ YOK SAYARIZ

Be ey gafiller siz de hiç mi Allah korkusu kalmadı. 10 ilimiz yıkılmışken hala cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini karalamak hangi kitaba sığar. Bunları nasıl söylersiniz. Vatani millet ve insan sevgisine hiç mi sahip değilsiniz. Rahat olun, biraz sabredin Türk milleti sizin boyun ölçünüzü yakında sandığa gömerek ilan edecektir. Ne sandıktan kaçarız, ne de demokrasiyi yok sayarız. Yalan söylediler, husumet yaydılar.