Devlet Bahçeli'den erken seçim açıklaması: Biz iki seçeneğe de varız ve hazırız

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli, Türk milletinin ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutlayarak, "Bu yıl, Türk tarihinin bir kavşak, bir kader, bir karar noktasıdır. Geçmişten ders ve ibret alan, ecdadının izinden yürüyerek geleceğe büyük umutlar bağlayan bir ittifak ahlakının Cumhuriyet'in yeni yüzyılına Türk ve Türkiye damgasını vurması artık hayal değil, somut bir hakikat olarak tezahür ve temayüz edecektir. Geride kalan 2022, lider ülke Türkiye'nin hazırlık evresi; 2023 ise devreye girme senesidir. Lider ülke Türkiye, bölgesinde ve küresel zeminde hatırı sayılan, ne diyeceği merak uyandıran, uzak ya da yakın demeden her meseleye doğrudan müdahil olabilen, tarihi geriden takip eden değil, istikametini ve rotasını çizen bir devlet ve millet kudretinin ortaya çıkmasıdır" dedi.

'ÜÇ HİLALİ YARGILATMAYACAĞIZ'

Cumhuriyetin yeni yüzyılına lider ülke Türkiye'nin şeref madalyasını asacaklarını söyleyen Bahçeli, "Önümüzü kesmek için pusu kuranlar gene olacaktır. Bu doğaldır. Birliğimizi ve dirliğimizi sabote etmek için fırsat kollayan mihraklar gene çıkacaktır. Bu beklenmelidir. 2023'ün muazzez hedeflerini lekelemek, örselemek ve yürüyüşümüzü sekteye uğratmak için tetikte bekleyen iç ve dış menfaat çeteleri yine şanslarını deneyecektir. Bu da mümkün ve muhtemeldir. Fakat hiç kimse sabrımızı yanlışa yormasın. Hiç kimse suskunluğumuzun asaletinden cesaret almaya kalkışmasın. Kötü niyetlerini bildiğimiz, kötürüm ilişki ağlarını tanıdığımız ve takip ettiğimiz odakların bizimle aşık atması, bize ayar verme küstahlığına tevessül etmeleri, Cumhuriyetin yeni yüzyılını tartışmaya açma sinsilikleri sonuç vermeyecek, yapılan hesaplar ters tepecektir. Bunların ortalık malına dönmüş ezberleri, bizim ise el sürülmemiş hayallerimiz vardır ve bu hayallerimize yetişme çabaları beyhude bir çırpınıştır. Ağızlarını tetik, dillerini tüfek yaparak ha bire nefret ve nifak kusan hayasızlara 2023'ün hedeflerini kirlettirmeyeceğiz, üç hilali de yargılatmayacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin siyasi şeref ve onuruna musallat olan kepazeleri asla affetmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

'KENDİ ARALARINDA UZLAŞMAKTAN ACİZLER'

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümünde milletin seçimi ve tercihiyle hem 13'üncü cumhurbaşkanının hem de 28'inci dönem milletvekillerinin belirleneceğini anımsatan Bahçeli, "Bu haliyle 2023 aynı zamanda demokrasi ve sandık yılıdır. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri ister zamanında yapılsın isterse de erkene alınsın, biz iki seçeneğe de varız ve hazırız. Bu kapsamda seçim kararının alınabilmesi için ya 360 milletvekilinin 'evet' oyuyla Meclis kararı gereklidir ya da Cumhurbaşkanımızın anayasal yetkisine dayanarak Türkiye'yi seçime götürmesi lazımdır. Bahse konu bu iki yol da hukukidir, anayasal bir yetkinin kullanım hakkıdır. 6'lı masayı oluşturan partilerin 6 Nisan 2023'ten önce yapılacak bir seçime sıcak bakıp, sonrası için ipe un sermesi demokratik ve dengeli bir siyasi tavır değildir. Biz bunları bir türlü çözemedik, uzaktan mı adamlar, adamlıktan mı uzaklar, belli değildir, net değildir, açık değildir. Muhalefet cenahının karmaşa ve kargaşa içinde olduğundan dolayı iradesizliği saklanamayacak boyutlardadır. Bir defa kendi aralarında uzlaşmaktan acizlerdir. Hal böyle olunca Meclis çatısı altında, ünlemli akıllarıyla, soru işaretli anlayışlarıyla, sorgulanan amaçlarıyla bir uzlaşma vasatına yanaşmaları bugünden değerlendirdiğimizde son derece güçtür. Zillet ittifakı demokrasinin istismarını devamlı surette yapsa da hazım ve özümseme hususunda çok ciddi zaafı vardır ve ortadadır. Bu ittifakın Türkiye'ye güveni yoktur. Bu ittifakın Türk milletine sadakat ve muhabbeti yoktur" dedi.

'KILIÇDAROĞLU, ADAYSAN ÇIK AÇIKLA'

6'lı masanın cumhurbaşkanı adayını açıklamamasını eleştiren Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu, bir kez daha söylüyorum, adaysan çık açıkla, değilsen adayınız kim ondan bahset. Madem aday belli olur olmaz bacanızdan beyaz duman çıkaracaksınız, o halde yerini ve zamanını paylaş da bilelim. Elbette bu zillet ittifakı şu saatten sonra fırtına koparsa, bizde yaprak dahi kımıldamaz, dal bile sallanmaz. Anlaşılan cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışması 6'lı masada deprem yaratmaktadır. Bu nedenle arayışlar her seferinde duvara toslamaktadır. Kılıçdaroğlu'nun, '6'lı masada birden çok aday da çıkabilir, çoklu adayla da seçime gidebiliriz' değerlendirmesi işin özünde mutabakat acziyetinin tevsik edilmiş beyanıdır. Bir isim üzerinde fikir ve söz birliği sağlayamayan partilerin, Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeleri, milli, ahlaki ve siyasi bir uzlaşmaya destek olmaları şüphesiz aklın ve mantığın almayacağı bir garabettir. Zillet ittifakının siyaseti teklemiş, masası devrilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun ergenler gibi sosyal medyada Türkçesi 'yükleniyor' manasına gelen 'loding' mesajıyla meşgul olması perişanlığın ve pişkinliğin alametidir. Yüklenen, milletimizin zillete soracağı hesabın yekunudur. Yüklenen, milletimizin CHP'ye ve diğer ortaklarına sandıkta ödeteceği bedelin acıklı faturasıdır. Türk milleti, notunu peşinen verdiği bir siyaset gafilliğini bir daha sözlüye bile kaldırmayacaktır. Cumhurbaşkanı adayını belirlemekten mahrum çürük siyaset köhneliğine aziz milletimiz onay vermeyecektir" diye konuştu.

'YOKSULLUĞUN KÖKÜNÜ KURUTACAĞIZ'

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile her meselenin kökünden çözüleceğini kaydeden Bahçeli, "Bu yeni yönetim sisteminin birinci 5 yılı başarıyla geçmiş, onca zorluğa rağmen Türkiye her alanda, her sahada yıldız gibi parlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, ikinci 5 yılına çok güçlü bir şekilde girmeli, hayaller, hedefler ve özlemler akamete uğramamalı, arada derede kaybolmamalıdır. Çünkü maceraya atılmak, müphem ve muammaya davetiye çıkarmak çok tehlikelidir. Sosyal ve ekonomik sorunların hepsi bitecektir. İşsizliği yeneceğiz, yoksulluğun tıpkı terör gibi kökünü kurutacağız. Her insanımızın elinden tutacağız. Bunların hepsini Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla yapacağız. Cumhuriyet'in yeni yüzyılı Türk ve Türkiye Yüzyılı olarak simgeleşecek. Mutlu millet, güçlü devlet, huzurlu gelecek Cumhur İttifakı'yla tesis edilecek" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, grup toplantısının çıkışında basın mensuplarına Cumhuriyetin 100'üncü yılına özel basılan madeni 1 TL'yi göstererek, "Milli paramızı görün" dedi. Ayrıca Bahçeli'nin parmağında, üzerinde 'Türkiye Cumhuriyeti 100 yıl' yazan yüzük olduğu görüldü.