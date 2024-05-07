Devlet Bahçeli - Özgür Özel görüşmesi sonrası ilk açıklama

Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İki liderin görüşmesi 45 dakika sürdü.

Görüşmede Özel, Bahçeli'ye oltu taşından tespih ve mesir macunu, Bahçeli Özgür Özel'e tabak hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, basın mensuplarının sorularına "Açıklamayı sayın genel başkana bırakalım" yanıtını verdi.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

CHP lideri Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında görüşmeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

Tüm siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüştük, görüşmeye devam edeceğiz. Bugün Bahçeli bizleri kabul etti. Sayın Bahçeli'ye ve MHP'nin tüm üyelerine teşekkür ediyorum. Olumlu ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik.

Bugün Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra bana büyük bir nezaketli bir açıklama yapabilirsiniz dediği halde, ayakta bekleterek açıklama yağmayı uygun görmedim.

Sayın Bahçeli'yle seçim sonuçlarını değerlendirdik, tebriklerini kabul ettik. Asgari ücreti, temmuz ayında zam yapmamanın yapacağı sıkıntıyı, üzerimize düşenleri hatırladık üzerine konuştuk.

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Öğretmen atamasından emekli uzman çavuşların konusuna kadar görüş alışverişinde bulunduk. AYM kararlarına uyulmamasına duyduğumuz endişeye kadar, müfredat konusunda duyduğumuz rahatsızlıkla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.

ÖZEL, GEÇEN HAFTA DA ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Özgür Özel, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı AK Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etmişti.