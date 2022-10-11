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Dev proje açılıyor! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki yol ve Assos, Troya Tünelleri'nin açılışını gerçekleştirecek. Dev projeyle birlikte 50 dakika süren yol 5 dakikaya düşmüş olacak.

11.10.2022 - 11:09 | | DHA
Dev proje açılıyor! 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık-Küçükkuyu arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde yapımı tamamlanan 'Assos' ve 'Troya' tünellerinin açılışı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. Tünellerin açılmasıyla birlikte 50 dakika süren yol, 5 dakikaya inecek.

Dev proje açılıyor 50 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

Çanakkale-İzmir kara yolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kazdağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve Tünel çalışmaları tamamlandı. Yapımı biten 1700 metre uzunluğundaki 'Assos' ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki 'Troya' tünellerinin açılışı, 11 Ekim Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasıyla birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. 'Assos ve 'Troya' tünellerinin açılmasının bölgedeki turizm hareketliliğine, ekonomisine, lojistiğine katkı sağlaması bekleniyor. İki tünelin açılmasıyla karbon salınımının da yıllık 3 bin 65 ton azalması öngörülüyor.

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