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'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, depremzede olduğunu söyleyerek aldığı yardım malzemelerini sattığı belirlenen Ali Kamalak (55), tutuklandı.

16.02.2023 - 15:08 | | Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)
'Depremzedeyim' diyerek topladığı malzemeleri satan şüpheli tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Hamdi Bey Polis Merkezi ekipleri, kendisini depremzede olarak tanıtan Ali Kamalak'ın gençlik merkezlerinde dağıtılan yiyecek, içecek, giyecek ve yakacakları alıp sattığı bilgisine ulaştı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Menteşe'de 1 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler 2 çuval odun, 1 yağmurluk, 2 havlu, 1 elektrikli battaniye, 5 atlet, 4 takım çocuk kıyafeti, 5 battaniye, 1 nevresim takımı, 1 kadın botu, çeşitli kuru bakliyatlar, kağıt havlular, 1,5 litre zeytinyağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kamalak, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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