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Depremzedelerle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

Sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

08.02.2023 - 17:43 | | Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Depremzedelerle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özkayalar tutuklandı.

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