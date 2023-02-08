Depremzedelerle ilgili provokatif paylaşıma tutuklama
Sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
08.02.2023 - 17:43 | | Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası sosyal medyada provokatif ve olumsuz konuşmalar yapan Ceren Özkayalar, gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Özkayalar tutuklandı.