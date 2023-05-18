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Depremzedelere hakaret eden 8 kişi gözaltına alındı

Adana’da deprem bölgesinde oy kullananlara, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yaptığı belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

18.05.2023 - 10:21 | | Anıl ATAR- Yaşar SERİNTÜRK/ADANA, (DHA)
Depremzedelere hakaret eden 8 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı.

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