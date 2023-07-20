Depremzedelerden ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine büyük ilgi

Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak ‘Yerinde Dönüşüm’ projesinin açıklanmasıyla beraber hizmete giren ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofisleri depremzedelerin akınına uğradı. Projeyle ilgili detaylı bilgiler alan vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirdi.

‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle depremden etkilenen 11 şehir yeniden ayağa kaldırılıyor, bölgede yaralar daha hızlı sarılıyor. Bakanlığın denetiminde evlerini ve işyerlerini yerinde dönüştürmek isteyen vatandaşlar, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ve Gaziantep’in 22 noktasında açılan ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofislerine başvurarak, hibe ve kredi desteği sağlayan proje hakkında bilgi aldı.

“SAĞLAM VE GÜVENLİ YUVALAR İNŞA EDECEĞİZ”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, deprem bölgesini ihya etmek için hayata geçirdikleri ‘Yerinde Dönüşüm’ projesiyle afetzedelere her türlü desteği sağladıklarını belirtti. Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesini yeniden ayağa kaldıracak "Yerinde Dönüşüm" projemiz kapsamında 22 yerde 'Yapım ve Dönüşüm’ ofisi açtık. Vatandaşlarımız ofislerimizde, projemizle ilgili sorularına cevaplar alarak memnuniyetlerini dile getirdiler. Her bir vatandaşımızın memnuniyeti bizim de mutluluğumuzdur. El ele vererek sağlam ve güvenli yuvalarımızı inşallah birlikte inşa edeceğiz.” İfadelerini kullandı.

AFETZEDELERDEN ‘YERİNDE DÖNÜŞÜM’E DESTEK

Yeni ev ve iş yerlerine kavuşmak isteyen afetzede vatandaşlar ise, 17 Temmuz’da hayata geçirilen ‘Yerinde Dönüşüm’ projesine sahip çıktı. Dönüşüme ikna olan depremzedeler, ‘Yapım ve Dönüşüm’ ofislerine başvurarak bilgi aldı. Ofislerde proje hakkında tüm merak ettikleri konular hakkında aldıkları bilgi alan depremzedeler, verilen bu hizmetten dolayı da teşekkürlerini dile getirdi. Evlerine ve işyerlerine daha hızlı kavuşabilecekleri için mutlu olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Güzel bir çalışma. ‘Yerinde Dönüşüm’ü destekliyoruz, memnunuz. ‘Yerinde Dönüşüm’den faydalanarak eski binamızın yerinde oturacağız. 500 bin lira hibe, 800 bin liraya kadar sıfır faizli 10 yıl vadeli kredi veriyor devlet. Bundan güzel bir şey olur mu? Allah devletimize zeval vermesin” şeklinde memnuniyetlerini dile getirdiler.