Depremzedeler için verdiği düve yerine yenisi hediye edildi, onu da bağışladı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu 10 ile yönelik ülke genelinde başlatılan yardım seferberliğine Akyaka ilçesi Karahan köyünde yaşayan Sarıgül Kaçan da katıldı. Kendisine ait bir düveyi 13 bin TL'ye satan Kaçan, karşılığında aldığı parayı da depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan’la Akyaka Kaymakamlığına gönderdi.

DÜVE ALIP KÖYE GÖTÜRDÜLER

Düvesini depremzedeler için satan Sarıgül Kaçan’a teşekkür eden Aras EDAŞ Genel Müdürü Fikret Akbaş, yeni bir düve satın alıp Karahan köyüne götürdü. Sarıgül'ün Türkiye’ye örnek bir davranış gösterdiğini belirten Akbaş, kendisine bir düve hediye ettiklerini söyledi. Akbaş’ın hediye ettiği düve için teşekkür eden Sarıgül Kaçan de “Ben çok bir şey vermedim, Allah ölenlere rahmet, kalanlara sabır versin. Cumhurbaşkanımızı, askerimizi, milletimizi, tüm devlet büyüklerimizi üzerimizden eksik etmesin. Getirdiğiniz düveyi de depremzedelere bağışlıyorum. Onlara gönderin. Allah ölenlere rahmet, kalanlara sabır versin” dedi.

Sarıgül Kaçan, Aras EDAŞ Genel Müdürü Akbaş’tan “Sabah ezanda sokaktaki çeşmeden abdest alıyorum, sokak karanlık olduğu için bir adet sokak lambası istiyorum” talebinde bulundu. Bunun üzerine Akbaş’ın talimatıyla sokaktaki elektrik direğine armatör konularak lamba yapıldı.