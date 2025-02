Depremzede olarak gittiği Ankara'da aşkı buldu: 'Yuvamı kurdum, hayatım değişti'

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da anneannesi Meryem Dağ'ı Zafer Apartmanı’nın enkazında kaybeden Erkan Geçkaldı, ağır hasar gören evlerinden ablası ve annesiyle sağ çıkıp, Ankara'ya taşındı. Erkan Geçkaldı, aradan geçen 2 yılda başkentte yeni bir hayat kurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kariyer Merkezi aracılığıyla özel bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe başlayan Geçkaldı, aynı iş yerinde güvenlik görevlisi olan Rabia Geçkaldı ile tanışıp, evlendi. Erkan Geçkaldı, depremin yarattığı travmayı 6 ay önce evlendiği eşinin desteği ile aştı.

'YUVAMI KURDUM, HAYATIM DEĞİŞTİ'

Erkan Geçkaldı, depremde anneannesi ile yakınlarını, komşularını kaybettiklerini, çok zor günler geçirdiklerini söyledi. Depremden 4 gün sonra kalacak yerleri olmadığı için Ankara'ya taşındıklarını anlatan Erkan Geçkaldı, "Arkadaşlarımız yardımcı oldular.

Burada önce iş buldum. ABB Kariyer Merkezi sağ olsun 18 Şubat'ta özel bir şirkette iş başı yaptım. Süreci hızlıca atlatıp kendi hayatımızı tekrar kurmaya çalıştık. Bir süre belediyenin burada kurduğu konteyner kentte kaldım. Sonra iş yerinde Rabia ile tanıştım. 2024 Nisan ayında nişanlandık. Ağustos ayında da düğünümüz oldu. Yuvamı kurdum. Hayatımda değişiklik oldu" dedi.

Haberin Devamı

Hatay'da hala çalışmaların sürdüğünü anlatan Erkan Geçkaldı, "Hatay'da geçirdiğim her saniye belki benim yıllarıma eş değer gibi bir yük bıraktı bende. Çünkü çok fazla artçı deprem yaşadık. Bu da tabii ki bizde psikolojik olarak bir yük bıraktı. Aklımızdan kazıyamadığımız bir an olarak kaldı. Ankara'ya taşındım, evlendim. Hani her şeyde bir hayır vardır gibi. Çok güzel insanlarla tanıştım sağ olsunlar.

Yardımcı olan birçok insan oldu. Yani hiç deprem yaşamadan ama sanki yaşamış gibi hissedip onun gibi yaklaşan insanlar da oldu. Bu da güzel bir şey. Bunu görmek de çok güzel. Çünkü yaşadığımız kötü felaketi hafifletmek için paylaşmamız gerekiyor. Bu paylaşımı da sağ olsun çevremizdeki güzel insanlar bizimle beraber paylaşarak acılarımızı hafiflettiler" diye konuştu.