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Depremzede kadınlar, 1 Mayıs’ta da mesaiye devam etti

01.05.2025 - 12:43Güncellenme Tarihi:
Depremzede kadınlar, 1 Mayıs’ta da mesaiye devam etti

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Gaziantep'in İslahiye ilçesinde depremzede kadınlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde konteyner ve prefabrik işletmelerde çalışmalarını sürdürdü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu İslahiye’de, depremin ardından iş yerleri yıkılan, sonrasında konteyner ve prefabrik işletmelerinde hayata tutunan kadınlar, çalışmalarını sürdürdü. Konteyner çarşıda kafede, börekçide ve terzilerde çalışan kadınlar depremin etkilerini çalışarak attıklarını söyledi.

Konteynerde börekçilik yapan Hülya Çığır, evine ekmek götürmek için çabalayan, mücadele eden tüm kadınların bayramını kutlayarak, bugün de çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Depremzede kadınlar, 1 Mayıs’ta da mesaiye devam etti

Depremzede diğer kadınlar da çalışmanın kendilerini hayata yeniden bağladığını ve depremin etkilerini üzerlerinden bu şekilde attıklarını ifade etti. (DHA)

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