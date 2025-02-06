Depremzede girişimcinin mobil uygulaması 6 bin esnafa ulaştı! 'Hiçbir ücret talep etmedik'

Çiftçi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte ticari ve sosyal hayatın yeniden canlanması için 18 Eylül 2023'te kullanıma sunduğu mobil uygulamaya ilgi arttı.

Yazılım uzmanı Veli Bacık ve ekibinin de geliştirilmesine destek verdiği uygulamaya kayıt yaptıran esnaf sayısı 6 bine ulaştı.

"Hatay'ı Yaşat"ı uygulama mağazalarından telefonlarına indiren kullanıcılar, kentteki işletmeler, kurumlar ve tarihi yerlerin adreslerini, iş ilanlarını, haberleri, etkinlikleri görebiliyor.

Öğrenciler de uygulamada yayımlanan burs duyurularını takip edip başvuru yapabiliyor.

"HİÇBİR ÜCRET TALEP ETMEDİK"

Samet Aydın Çifçi, AA muhabirine, uygulamadan her geçen gün daha fazla kişinin yararlandığını söyledi.

Depremzedelere uzman olduğu konuda destek olmaya çalıştığını dile getiren 31 yaşındaki Çifçi, "Uygulama kentteki yaşam savaşımızı, mücadelemizi teknolojik çözümle sonuca kavuşturmak için çıktı. İlk 6 ayımızda 600'ün üzerinde kaydımız varken şu an 6 bin esnafa ulaşmış durumdayız." dedi.

Haberin Devamı

Çifçi, konteyner çarşılardaki iş yerlerinin de uygulamaya dahil edildiğini anlattı.

Uygulamanın, Hatay'dan ayrılan afetzedelerin kente dönüşüne katkı sunduğuna inandığını ifade eden Çifçi, şöyle konuştu: