GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDepremle birlikte gündeme geldi! İki farklı İstanbul havadan görüntülendi
HaberlerGündem Haberleri Depremle birlikte gündeme geldi! İki farklı İstanbul havadan görüntülendi

Depremle birlikte gündeme geldi! İki farklı İstanbul havadan görüntülendi

28.04.2025 - 20:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Depremle birlikte gündeme geldi! İki farklı İstanbul havadan görüntülendi

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler'deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntüleriyle gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Ataköy ve Şirinevler'in bambaşka şehirleşme manzaraları yeniden gündem oldu. Uydu fotoğraflarıyla gündeme gelen bölge havadan görüntülendi. Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler ve Bakırköy'e bağlı Ataköy'ün havadan çekilen görüntülerinde iki farklı şehirleşme manzarası dikkat çekiyor.

Depremle birlikte gündeme geldi İki farklı İstanbul havadan görüntülendi


E-5'in iki tarafı: düzen ve yoğunluk
Havadan çekilen görüntülerde, E-5 karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu görülüyor. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu iki bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada gündem oldu.

    Güncel Haberler

    Depremle birlikte gündeme geldi! İki farklı İstanbul havadan görüntülendi
    #Gündem

    Depremle birlikte gündeme geldi! İki farklı İstanbul havadan görüntülendi

    Samsun'daki heyelan faciası! 3 ölüme 1 tutuklama
    #Gündem

    Samsun'daki heyelan faciası! 3 ölüme 1 tutuklama

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e deprem tepkisi: İstanbul'un yolunu 5 gün sonra bulabildi
    #Gündem

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e deprem tepkisi: İstanbul'un yolunu 5 gün sonra bulabildi