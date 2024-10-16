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Depreme canlı yayında yakalandı

Malatya'da meydana gelen 5,9 şiddetindeki depremde Malatya'nın yerel kanalı ERTV'de program sunucusu Hülya Kaya canlı yayında depreme yakalandığı görüntülendi.

16.10.2024 - 11:30 |
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Malatya'nın yerel kanalı ERTV sunucusu Hülya Kaya, depreme canlı yayında yakalandı.

Depreme canlı yayında yakalandı

AFAD'ın verilerine göre Kale ilçesi merkezli depremde Malatya 5.9'luk depremle sarsıldı. Deprem çevre illerde hissedildi.

6 Şubat yaralarını daha saramamış Malatyalılar, panikle sokağa çıktı.

Depremin korkutuculuğu da canlı yayına yansıdı. Malatya'nın yerel televizyon kanalı Er TV'de haber sunulurken deprem kayda alındı.

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