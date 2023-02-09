Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! 'Biz binamızdan eminiz'

İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler Türkiye’nin dikkatini çekti.

Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.

Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina öğleden sonra Çevre Şehircilik ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra açıldı. Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi.