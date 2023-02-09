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Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar! 'Biz binamızdan eminiz'

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir’de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. O bina önce mühürlendi, sonra bakanlık görevlilerinin yaptığı kolonlardaki incelemenin ardından mühür kaldırıldı.

09.02.2023 - 12:32 | | İHA
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İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler Türkiye’nin dikkatini çekti.

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Müteahhit firma yetkilisi, “İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz” dedi.

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Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina öğleden sonra Çevre Şehircilik ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra açıldı. Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi.

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