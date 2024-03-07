Depremden sonra başvurular yüzde 400 civarında arttı!

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ın Elbistan merkezli meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarda deprem korkusu arttı. Depremlerin etkilediği Kayseri'de de vatandaşlarda deprem anksiyetesi başladı.

"DEPREM TEMALARI YÜZDE 400 ARTTI"

Psikiyatri Uzmanı Dr. Muhammed Emin Dağüstü, polikliniğe başvuran hastalardaki deprem temasının yüzde 400 arttığını söyleyerek, "Psikiyatriye başvuran hasta sayısı depremden öncede fuldü ama depremden sonraki başvuran hastalardaki deprem temaları yüzde 400 civarında arttı. Bu artış ilk başlarda daha fazlaydı. Başvuran kişilerin neredeyse hepsinde deprem gündemi vardı. Normalde çocuğum okulda başarısız mı olacak, sınavını kazanamazsa, istediğimi evi alamazsam, gelecek ay borcumu ödeyemezsem endişelerini yaşarken birden bire her şeyi kaybettiğimiz deprem oldu.

Depremin insan ruh sağlığı üzerindeki büyüklüğünü kestirmek kolay değil. Bir kişinin depremden etkilenmesi ve bu acıları halen yaşıyor olması onun ruhsal olarak hasta olduğu anlamına da gelmez. Herkesi etkileyebilecek bir şey. Şuanda da zaman geçtiği için yavaş yavaş unutuyoruz ama bu unutma bastırmanın unutması değil de, bu konuda önlemleri alma, neler yapılabileceğini bilme, karşılaşırsa da ne yapacağını kestirebilme süreci olursa sağlıklı olur. Sanki hiç olmamış gibi inkar ederek değil de, hatırlatmaya yönelik şeyler yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

ANKSİYETE DOKUNDUĞUNA YAPIŞIR

Hastalarda depremin tekrar etme endişesi olduğunu belirten Dağüstü, "Hastalarda genelde tekrar etme endişesi var. Biz buna beklenti anksiyetesi deriz. Anksiyete normalde insan içerisinde sebebini bir şeye bağlayamadığı kaygılar olur. Anksiyete dokunduğu şeylere yapışır. Bir kişinin zemininde anksiyete varsa bu bir mesele bulduğunda oralara sirayet eder. Bu depremin olması bazı kişilerde eşik düzeyin altındaki anksiyeteyi belirgin hale getirdi" dedi.